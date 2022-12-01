DONNA UCCISA A COLPI DI FUCILE IN CONTRADA ROTONDELLA IN TERRITORIO DI BELPASSO
AGGIORNAMENTO
Una donna di 40 anni di origine romena è stata trovata senza vita, in contrada Rotondella, al confine tra i comuni di Paternò e Belpasso.
Dai primi rilievi dei carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Paternò la vittima sarebbe stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco.
Ancora molti i punti oscuri della vicenda e le indiscrezioni da confermare.
Al momento non si conoscono le generalità della vittima
Si attende l'esito dell'ispezione da parte del medico legale per poter avere ulteriori riscontri sulle cause del decesso
Sul posto anche i soccorritori del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.
###FLASH
Rinvenuto il cadavere di una donna nel pomeriggio di oggi, 01 Dicembre 2022 in contrada Rotondella all'Interno di una azienda agricola in territorio di Belpasso nei pressi della stazione ferroviaria.
Si tratterebbe di una donna di circa 40 anni di nazionalità Rumena.
Sul posto un ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso ed i Carabinieri per le indagini del caso.
Si attende l"arrivo del medico legale per poter stabilire la causa del decesso.