DOPO SEI ORE, ATTESA ANCORA IN AEROPORTO PER IL VOLO CATANIA PISA

ATTESA ANCORA IN AEROPORTO PER IL VOLO CATANIA PISA

Brutta domenica per i passeggeri del volo Catania Pisa, ancora costretti ad attendere in aeroporto, dopo sei ore di ritardo. Il volo Wizz Air doveva partire alle 10 del mattino, ma i viaggiatori si trovano ancora all’interno dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania.

Un forte disservizio che ha portato non pochi disagi ai passeggeri che volevano raggiungere per tempo e secondo le proprie organizzazioni personali la Toscana. Secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, tuttavia, sembrerebbe che ci siano le possibilità di ottenere la compensazione pecuniaria di 250 euro, come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.

I passeggeri del volo Wizzair Catania Pisa W6 8195, per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso, senza alcuna spesa, possono compilare il form presente nel sito web italiarimborso.it. In alternativa è possibile inviare un messaggio Whatsapp al 3421031477 oppure chiamare lo 06 56548248.