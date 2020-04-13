DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO TRA PATERNO' E LICODIA

Doppia micro scossa di terremoto avvertita pochi minuti fa, per la precisazione alle ore 16.05.40 e le ore 16.05.52 dai sismografi dell'Ingv di Catania.L'epicentri sono stati tra Paternò e Santa Maria...

Doppia micro scossa di terremoto avvertita pochi minuti fa, per la precisazione alle ore 16.05.40 e le ore 16.05.52 dai sismografi dell'Ingv di Catania.

L'epicentri sono stati tra Paternò e Santa Maria di Licodia

I DATI

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le

stazioni della Rete Sismica, alle ore 16:05:40 locali (14:05:40 UTC), hanno registrato un

terremoto di magnitudo locale pari a 2.3 (±0.1).

L'evento risulta localizzato a 1.3 km E da Paternò (CT).

Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:

latitudine 37.561 longitudine 14.916 (errore epicentrale 1.0 km)

profondità 1.4 km (errore in profondità 0.9 km)

l'evento delle 14:05:40 è seguito da un secondo evento alle 14:05:52 UTC, magnitudo

locale 2.2. Notizie di avvertibilità dai comuni di Biancavilla, S. Maria di Licodia e

Ragalna.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati