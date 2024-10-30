Doppio incidente sulla SS121: forti rallentamenti per chi percorre la Statale

Nel pomeriggio di oggi, un doppio incidente sta causando gravi disagi alla circolazione lungo la Strada Statale 121, con forti ripercussioni per il traffico in direzione Catania. Il primo sinistro s...

Nel pomeriggio di oggi, un doppio incidente sta causando gravi disagi alla circolazione lungo la Strada Statale 121, con forti ripercussioni per il traffico in direzione Catania.

Il primo sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo per Misterbianco Centro, mentre il secondo ha avuto luogo sulla circonvallazione di Catania, all'immissione dalla SS121.

Sul luogo degli incidenti sono presenti gli enti, fortunatamente non si registrano gravi conseguenze secondo le prime informazioni per le.persome coinvolte nei sinistri.

Tuttavia, l’impatto sul traffico è evidente: chi percorre la Statale sta affrontando lunghe code e forti rallentamenti.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di procedere con cautela e, se possibile, di valutare percorsi alternativi per evitare di aggravare ulteriormente la situazione.