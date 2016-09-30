Droga: 19 chili di marijuana in garage, arrestato

Valore di mercato stimato in oltre 60mila euro

95047.it Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò hanno arrestato Giorgio Grasso, 40 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel garage della sua abitazione militari dell'Arma hanno trovato, adagiati su dei teli, 19 chilogrammi di marijuana, in fase di essiccazione. La droga sequestrata aveva un valore di mercato stimato dagli investigatori in oltre 60 mila euro. L'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dalla Procura distrettuale di Catania.