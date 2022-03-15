DRONE IN VOLO DA SIGONELLA SUL MAR NERO PER MONITORARE LE NAVI RUSSE A ODESSA
È da diverse ore in volo sul mar Nero, tracciato da Flightradar, un drone Northrop Grumman RQ-4B callsign Forte 11 decollato da Sigonella in missione di sorveglianza sul teatro militare ucraino.
La rotta del drone indica la sua attenzione verso la parte occidentale dell'area, diversamente, spiega Italmilradar, da quanto accaduto nei giorni scorsi, quando monitorava l'area orientale.
Il raggio di osservazione del drone dà a quest'ultimo la possibilità di monitorare, tra l'altro, i movimenti delle unità navali russe, sempre più vicine a Odessa.
Several Russian Navy ships are approaching the Ukrainian coast near #Odessa.
An USAF Global Hawk is monitoring the area.#Ukraine #Russia #UkraineWar #NATOhttps://t.co/HPts9ClnSo
— Itamilradar (@ItaMilRadar) March 15, 2022