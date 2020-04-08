DUE NUOVI CASI A PATERNO' DI CORONAVIRUS (TOTALE SALE A 8)

PATERNO':Aumenta il bilancio di persone positive al Covid-19 a Paternò, la conferma arriva dal Sindaco.Si aggiungono due nuovi casi di Coronavirus in città.Il bilancio delle persone positive sale a ot...

PATERNO':

Aumenta il bilancio di persone positive al Covid-19 a Paternò, la conferma arriva dal Sindaco.

Si aggiungono due nuovi casi di Coronavirus in città.

Il bilancio delle persone positive sale a otto, suddiviso in 6 persone di sesso maschile e due di sesso femminile.

Gli ultimi due casi accertati, trattasi di coniugi cinquantenni.

E purtroppo ancora una volta sono costretto a comunicare due nuovi casi positivi di coronavirus a Paternò comincia cosi il post del Sindaco, auguro a questi due nostri concittadini con tutto il cuore una pronta guarigione. Come faccio a farvi capire che il pericolo è alle porte? DOVETE RIMANERE A CASA! conclude l post.

BELPASSO

Aumenta di un nuovo caso il bilancio di persone positive al corona virus a Belpasso.

La comunicazione arriva direttamente dal Sindaco, con il consueto aggiornamento quotidiano:

ad oggi i casi totali di coronavirus a Belpasso sono 17 (diciassette) di cui 14 (quattordici) attualmente attivi e 3 (tre) deceduti, prosegue la nota che a dispetto dei numeri che aumentano, i casi sono circoscritti a pochi nuclei familiari e la maggior parte dei contagiati è in isolamento domiciliare controllato con sintomi leggeri.

DATI ITALIA

Sono 552 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. I dati sono stati forniti dalla Protezione Civile nel consueto punto stampa. Sono quindi 17669 i decessi in tutto il Paese dall'inizio dell'emergenza. Aumenta però anche il numero dei guariti, 2099 in un giorno per un totale di 26491. E continua a scendere il numero delle persone attualmente ricoverate: sono 233 in meno rispetto a ieri per un totale di 28485.

La situazione è in miglioramento anche per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva: sono 3693, -99 nelle ultime 24 ore (il calo è arrivato al quinto giorno consecutivo). I casi attualmente positivi sono 95262 (+1195). Le persone in isolamento domiciliare sono 63084. In tutto sono stati eseguiti 807125 tamponi. I casi totali di Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sono 139422.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 95.262 (+1.195)

• morti: 17.669 (+542)

• guariti: 26.491 (+2.099)

TOTALE CASI: 139.422 (+3.836)

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 8 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 27.438 (+2.581 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.159 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.893 persone (+34), 133 sono guarite (+20) e 133 decedute (+8).

Degli attuali 1.893 positivi, 628 pazienti (-7) sono ricoverati - di cui 65 in terapia intensiva (-8) - mentre 1.265 (+41) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.