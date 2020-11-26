DUE VIGILI DI ROMA FANNO SESSO NELL’AUTO DI SERVIZIO MA DIMENTICANO LA RADIO ACCESA. APERTA UN’INCHIESTA

"In merito ad articoli di stampa usciti in queste ore che riportano notizie riguardanti due agenti che avrebbero consumato un rapporto sessuale in un autoveicolo di servizio'', il Comando Generale del...

"In merito ad articoli di stampa usciti in queste ore che riportano notizie riguardanti due agenti che avrebbero consumato un rapporto sessuale in un autoveicolo di servizio'', il Comando Generale della Polizia Locale sottolinea che ''sull'accaduto, non riconducibile agli ultimi giorni, sono state svolte e sono tuttora in corso indagini per stabilire la veridicità dei fatti".

Secondo quanto riportato da 'Leggo.it', protagonisti della vicenda sono ''una coppia di vigili urbani, lei sulla quarantina e lui con qualche anno in più'', che avrebbero fatto sesso nell'auto di servizio davanti al campo rom di Tor di Quinto a Roma, dimenticando la radio accesa. ''A testimoniarlo un eloquente audio che qualcuno probabilmente ha registrato approfittando del fatto che i due nella foga avrebbero lasciato l'autoradio accesa'', scrive il quotidiano. Il file è finito sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale della Capitale Stefano Napoli. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.

''I due agenti a luci rosse sono in forze al XV gruppo (zona Cassia) e l'altra sera è toccato a loro il pattugliamento notturno del campo rom in via di Tor di Quinto'', sottolinea Leggo.it che spiega che ''l'altra sera, secondo quanto è stato denunciato in un esposto al Comando, ''erano insieme su una Fiat Tipo di servizio e dalla sede del XV gruppo hanno raggiunto la postazione assegnatagli''.