È MORTA SHANNEN DOHERTY, LA STAR DI ‘BEVERLY HILLS 90210’

E'morta Shannen Doherty, star di Beverly Hills 90210.

Lo annuncia il magazine People. L'attrice stava combattendo una battaglia contro il cancro dal 2015. Aveva 53 anni.

"È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia", ha confermato Leslie Sloane, addetta stampa di lunga data dell'attrice, in una dichiarazione esclusiva a People. "Devota figlia, sorella, zia e amica, era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie.

La famiglia chiede di rispettare la propria privacy in questo momento per poter piangere in pace", ha continuato Sloane.

All'artista era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015. Oltre ad essere attrice, è stata regista, attivista e conduttrice televisiva. E' nota al grande pubblico italiano per aver interpretato il ruolo di Brenda Walsh nella serie tv Beverly Hills 90210.

A gennaio scorso nel suo podcast 'Let's be clear' raccontò l'evolversi della malattia, sottolineando di non aver intenzione di arrendersi e di amare molto la vita, spiegando però di aver aver già dato disposizioni per il suo funerale.

"So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando", disse Doherty, spiegando poi la sua richiesta di essere cremata: "Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre.

E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso