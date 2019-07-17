95047

È MORTO ANDREA CAMILLERI

Andrea Camilleri è morto all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato da quasi un mese dopo una crisi respiratoria.

17 luglio 2019 09:08
Andrea Camilleri è morto all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato da quasi un mese dopo una crisi respiratoria.

Lo comunica la Asl Roma 1. Camillieri si è spento alle 8.20 di questa mattina, 17 luglio.

Le sue condizioni erano sempre rimaste critiche e si sono aggravate nelle ultime ore, compromettendo le funzioni vitali.

Per volontà dello scrittore e della famiglia le esequie saranno riservate. Verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio.

 

