È MORTO ANDREA CAMILLERI

Andrea Camilleri è morto all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato da quasi un mese dopo una crisi respiratoria.Lo comunica la Asl Roma 1. Camillieri si è spento alle 8.20 di questa matt...

A cura di Redazione 17 luglio 2019 09:08

