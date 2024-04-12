È MORTO LO STILISTA ROBERTO CAVALLI

È morto oggi, nella sua Firenze, Roberto Cavalli. Il grande stilista, 83 anni e da molti malato, usciva ed entrava sempre più spesso in ospedale per i controlli.Lascia sei figli di cui il più piccolo...

12 aprile 2024

