È MORTO LUCA GIURATO. IL GIORNALISTA E CONDUTTORE TELEVISIVO AVEVA 84 ANNI

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto a 84 anni il giornalista e conduttore Luca Giurato. Da diversi anni si era ritirato dalle scene, dopo essere stato protagonista di numerosi programmi televisi...

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto a 84 anni il giornalista e conduttore Luca Giurato. Da diversi anni si era ritirato dalle scene, dopo essere stato protagonista di numerosi programmi televisivi e ospite in diversi salotti importanti.

L’ultima apparizione in tv di Luca Giurato risale al 2017. Il suo ritiro non era avvenuto a causa di una malattia o di problemi di altro genere, ma semplicemente perché voleva finalmente godersi la meritata pensione dopo molti anni sulla cresta dell’onda.

Luca Giurato è morto a causa di un infarto fulminante che lo ha colpito mentre si trovava in vacanza con la moglie. "Eravamo a Santa Marinella, per goderci l'ultimo scorcio di estate” ha confidato proprio lei, Daniela Vergara, all’Adnkronos.