E’ stata la moglie ad uccidere il pensionato Alfio Longo

La rapina è stata una farsa: clamorosa svolta alle indagini

95047.it Nessuna rapina finita nel sangue. Nessuna irruzione di banditi che, alla fine, avrebbero ucciso il proprietario della villa che si trova in Contrada del Crocefisso a Biancavilla. Ad uccidere il pensionato Alfio Longo sarebbe stata la moglie, Enza Ingrassia. La clamorosa svolta alle indagini è arrivata nella notte con la confessione della donna al termine di un lungo e drammatico interrogatorio.

Ma nella casa della coppia sono state rinvenute anche due armi clandestine: si tratta di una pistola (risultata rubata alle Forze dell'ordine nel 1996) ed un fucile calibro 12. Inoltre, nel fondo della coppia era presente anche una coltivazione di marijuana: e nella veranda vi era tutto l'occorrente per l'essiccazione "dell'erba". Un altro filone d'inchiesta è stato aperto per far luce su nuovo ed altrettanto sorprendente capitolo della vicenda.