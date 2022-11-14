<strong>È uno degli artisti più attesi della nuova stagione live: Salmo annuncia due date evento per l'estate 2023, il 13 luglio a Roma e il 29 luglio a Catania.</strong>

Mentre è in partenza per il suo “Flop Tour 2022” nei Palasport, Salmo annuncia le due date evento per l’estate 2023: il rapper si esibirà giovedì 13 luglio 2023 all’Ippodromo delle Capannelle per il R...

Mentre è in partenza per il suo “Flop Tour 2022” nei Palasport, Salmo annuncia le due date evento per l’estate 2023: il rapper si esibirà giovedì 13 luglio 2023 all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock In Roma e sabato 29 luglio 2023 alla Villa Bellini di Catania. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, è organizzato in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management. I biglietti saranno disponibili online su Ticketone dalle 15:00 di lunedì 14 novembre e nei punti vendita autorizzati del circuito Sicilia Ticket dalle 15:00 di sabato 19 novembre.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo - con oltre 2,8 miliardi di streaming totali, 63 dischi di platino e 39 dischi d’oro - ancora una volta sul palco trova la sua naturale dimensione, per creare un contatto sempre più profondo con il pubblico, trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione. È stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio.

Salmo sarà accompagnato sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Insieme, regaleranno ai fan uno spettacolo completamente originale e vario. Una scaletta che comprenderà i suoi brani più significativi oltre alle tracce dell’ultimo disco "Flop"(oltre 240 milioni di streaming totale e certificato doppio disco di platino) che, arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sei dischi di platino), si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da “Kumite” (doppio disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per “Flop” nella classifica FIMI degli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre “Kumite” ha mantenuto la #1 posizione nella classifica dei singoli per sette settimane.