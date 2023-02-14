ECCO LA FERRARI PER LA F1 2023, SVELATA LA SF23

Ha scelto il giorno di San Valentino la Ferrari per presentare la nuova monoposto SF-23 che parteciperà al prossimo Mondiale di F1 al via il 5 marzo in Barhain.La monoposto è stata presentata con una...

La monoposto è stata presentata con una cerimonia a Fiorano, alla presenza dei tifosi. Non una presentazione statica: dopo aver mostrato le immagini della macchina la vettura - rossa come da tradizione - è stata portata in pista da Charles Leclerc dopo aver 'vinto' il sorteggio con la monetina con Sainz.

"Sono impaziente, ma lasciamo che sia Leclerc a fare i primi giri", le parole dello spagnolo.

"Non vedo l'ora di tornare in macchina sperando di vincere il campionato. Il nostro obiettivo è vincere": così Charles Leclerc sul palco di Fiorano dove tra poco sarà presentata la nuova Ferrari SF-23.

"E' favoloso presentare qui la macchina, su una pista dove c'è tanta storia e davanti a tanti tifosi. Sono felice - le parole di Carlos Sainz - Io e Charles siamo competitivi ma anche molto leali. Siamo lì, siamo vicini e ci spingeremo per migliorare fino alla fine". "C'è tanta passione, è sempre incredibile qui - ha aggiunto Leclerc - E succede solo per la Ferrari e questo che la rende molto speciale. E' favoloso essere a Fiorano con così tanti tifosi. Non vedo l'ora ti tornare in macchina per provare a vincere"

"La nostra sfida è vincere e portare la Ferrari davanti a tutti" ha aggiunto il team principal della Ferrari Frederic Vasseur. "L'obiettivo di tutti è tornare alla vittoria - ha aggiunto - Sento l'entusiasmo della gente e di tutti coloro che lavorano per questa squadra, questo evento è il modo migliore di iniziare la stagione. Un momento molto intenso, la cosa più importante è tornare al successo e mantenere le promesse".