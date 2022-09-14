ELETTI I RAPPRESENTANTI AL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE, TRA QUESTI C’È ANCHE IL SINDACO DI PATERNÒ

L’assemblea dei Primi cittadini, presieduta dal Commissario straordinario Federico Portoghese, ha eletto i propri rappresentanti alla Conferenza scolastica provinciale, organismo che a Palermo monitor...

L’assemblea dei Primi cittadini, presieduta dal Commissario straordinario Federico Portoghese, ha eletto i propri rappresentanti alla Conferenza scolastica provinciale, organismo che a Palermo monitora ed organizza la rete scolastica della provincia etnea per gli anni 2023/2024.

Sono stati eletti i sindaci di Aci Catena Margherita Ferro, Castel di Judica Ruggero Strano, Giarre Leo Cantarella, Mascalucia Vincenzo Magra, Militello V. di C. Giovanni Burtone, Mineo Giuseppe Mistretta e Paternò Antonino Naso.

L’assemblea si è tenuta nel Centro direzionale di via Nuovaluce, in presenza del segretario generale Mario Trombetta e del dirigente al settore Giuseppe Calabretta.

I sindaci si sono fatti portavoce di una pluralità di interessi, strettamente collegati al numero di alunni, ai mezzi di trasporto pubblico, ai vantaggi della formazione professionale. Nonostante l’incidenza delle multiformi realtà territoriali, i sindaci sono riusciti a comporre le varie istanze tenendo sempre in considerazione l’incomparabile funzione della scuola per la società presente e futura.