Emergenza rifiuti del 2016, indagati Crocetta e altre 20 persone
L'ex presidente della Regione Rosario Crocetta è indagato insieme a una ventina di persone, tra cui funzionari regionali e il dirigente Maurizio Pirillo, per la gestione dell'emergenza rifiuti che, nell'estate del 2016 interessò l'Isola.
Il reato ipotizzato dalla Procura di Palermo è di abuso in atti d'ufficio.
I pm contestano a Crocetta l'avere autorizzato con ordinanze urgenti il conferimento in alcune discariche catanesi di oltre 6900 tonnellate di rifiuti. Procedura che per il governatore sarebbe stata giustificata dall'emergenza sanitaria in corso.
Ma per i magistrati Crocetta avrebbe agito senza i pareri previsti dalla legge. Inoltre autorizzando in deroga il conferimento di quantità di rifiuti superiori a quelle previste dalle norme avrebbe consentito ai gestori delle discariche di aumentare i guadagni.
All'ex governatore è stato notificato un avviso di garanzia.
(ANSA)