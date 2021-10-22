ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121: AUTO IN TESTACODA. SOCCORSI SUL POSTO
FLASHEnnesimo incidente sulla ss121.Il sinistro si è verificato pochi minuti fa, di oggi 22 ottobre 2021, quasi nello stesso punto del sinistro che si è verificato stanotte, cioè nei pressi dello svin...
FLASH
Ennesimo incidente sulla ss121.
Il sinistro si è verificato pochi minuti fa, di oggi 22 ottobre 2021, quasi nello stesso punto del sinistro che si è verificato stanotte, cioè nei pressi dello svincolo Valcorrente/Motta Sant’Anastasia in direzione Catania.
Il sinistro ha coinvolto secondo le primissime informazioni almeno due autovetture, una Fiat 500L ed una smart, quest'ultima ha effettuato un testacoda, terminando la sua corsa in senso contrario al senso di marcia.
Sul posto è presente un ambulanza del 118 per le prime necessarie cure alle persone, il bilancio provvisorio è di almeno una persona ferita, non dovrebbe aver riportato grave conseguenze.
Non si conosce ancora la dinamica del sinistro per questo se ne occuperanno i carabinieri che sono sul posto per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro
Il tratto interessato essendo l'autovettura ferme in corsia di sorpasso sta subendo dei rallentamenti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO