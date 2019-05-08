EROS RAMAZZOTTI, STOP AL TOUR: "DEVO OPERARMI ALLE CORDE VOCALI"

Stop momentaneo per il tour di Eros Ramazzotti, per un intervento alle corde vocali: l'annuncio da Amburgo dal profilo ufficiale dello stesso artista che tranquillizza i fan, spiegando che da luglio t...

Stop momentaneo per il tour di Eros Ramazzotti, per un intervento alle corde vocali: l'annuncio da Amburgo dal profilo ufficiale dello stesso artista che tranquillizza i fan, spiegando che da luglio tornerà sul palco.

"Alla fine della prima fase del tour - scrive Eros ('Siamo' è il nuovo singolo di Ramazzotti, in rotazione radiofonica da venerdì 10 maggio: brano è quarto estratto dall'album Vita ce n'è, uscito per Polydor in 100 paesi del mondo e disco di platino in Italia ndr) - ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima.

Ora dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi.

Mi dispiace per i miei fan sparsi in nord, centro e sud America.

Recupererò tutto l'anno prossimo ma in Europa riprenderò regolarmente l'11 luglio a Locarno per 2 mesi di festival musicali.

Grazie al prof. Markus Hess per la sua grande professionalità. Grazie a voi per l'affetto di sempre. Eros"