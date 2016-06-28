95047

Errori nella dichiarazione dei redditi, in arrivo lettere per 8 mila siciliani

L'Agenzia delle Entrate notificherà gli avvisi per difformità relative al 2012. Sanzioni minori per chi si regolarizza in tempoErrori nella dichiarazione dei redditi, in arrivo lettere per 8 mila sici...

A cura di Redazione Redazione
28 giugno 2016 13:50
Errori nella dichiarazione dei redditi, in arrivo lettere per 8 mila siciliani -
Oltre 95047
Condividi

L'Agenzia delle Entrate notificherà gli avvisi per difformità relative al 2012. Sanzioni minori per chi si regolarizza in tempo
Errori nella dichiarazione dei redditi, in arrivo lettere per 8 mila siciliani Per 8.633 contribuenti siciliani nei prossimi giorni riceveranno comunicazioni su errori e dimenticanze nei redditi dichiarati per il 2012.

Nelle lettere, che arriveranno via pec o via posta ordinaria, l'Agenzia spiega ai contribuenti che, dall'incrocio con i dati in Anagrafe tributaria, risultano delle somme non correttamente indicate nella dichiarazione 2013.

Chi riceverà la comunicazione ha due strade: se il contribuente riconosce di avere sbagliato, con il ravvedimento operoso potrà regolarizzare la sua posizione presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute. In questo caso godrà di una riduzione a un sesto delle sanzioni ed eviterà un futuro avviso di accertamento.

In caso contrario potrà mettersi in contatto con l'Agenzia e spiegare di avere le carte in regola. I soggetti interessati dalle lettere dell'Agenzia sono le persone fisiche, con o senza partita Iva, le cui dichiarazioni dei redditi 2013 presentano errori o dimenticanze rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047