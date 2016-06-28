Errori nella dichiarazione dei redditi, in arrivo lettere per 8 mila siciliani
Errori nella dichiarazione dei redditi, in arrivo lettere per 8 mila siciliani Per 8.633 contribuenti siciliani nei prossimi giorni riceveranno comunicazioni su errori e dimenticanze nei redditi dichiarati per il 2012.
Nelle lettere, che arriveranno via pec o via posta ordinaria, l'Agenzia spiega ai contribuenti che, dall'incrocio con i dati in Anagrafe tributaria, risultano delle somme non correttamente indicate nella dichiarazione 2013.
Chi riceverà la comunicazione ha due strade: se il contribuente riconosce di avere sbagliato, con il ravvedimento operoso potrà regolarizzare la sua posizione presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute. In questo caso godrà di una riduzione a un sesto delle sanzioni ed eviterà un futuro avviso di accertamento.
In caso contrario potrà mettersi in contatto con l'Agenzia e spiegare di avere le carte in regola. I soggetti interessati dalle lettere dell'Agenzia sono le persone fisiche, con o senza partita Iva, le cui dichiarazioni dei redditi 2013 presentano errori o dimenticanze rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria.