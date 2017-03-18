ETNA – BOLLETTINO INGV DI OGGI 18 MARZO 2017

Alle prime ore del mattino (00.57 locali) una nuova esplosione freato-magmatica è avvenuta sull’Etna, nella zona in cui la colata lavica sta tracimando all’interno della Valle del Bove. Il meccanismo...

Alle prime ore del mattino (00.57 locali) una nuova esplosione freato-magmatica è avvenuta sull’Etna, nella zona in cui la colata lavica sta tracimando all’interno della Valle del Bove. Il meccanismo di innesco dell’esplosione potrebbe essere stato simile a quello occorso ieri in zona Belvedere, a circa 2700 metri di quota. Il fenomeno si è ripetuto lungo la parete della Valle del Bove anche attorno alle ore 9:15 (ora locale). Il personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) continua a monitorare con costanza l’evoluzione dei fenomeni.

Video della telecamera di sorveglianza ENT che mostra l’esplosione avvenuta alle ore 00:57 (ora locale) di oggi. L’esplosione è evidenziata da una densa nube che si espande rapidamente dalla zona della Valle del Bove (a destra) verso occidente (a sinistra).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=k0QLOvTTfPE