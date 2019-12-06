ETNA, INTENSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ STROMBOLIANA NEL NUOVO CRATERE SUD
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle ore 18:00 UTC circa, le telecamere del sistema di videosorveglianza mostrano una graduale intensificazione dell’attività stromboliana al Nuovo Cratere di Sud Est (NCSE), che si era manifestata già a partire dalle 16:00 UTC circa con deboli e discontinue esplosioni.
L’attività produce, al momento, la ricaduta di materiale incandescente lungo il pendio del cono.
Prosegue altresì l’attività stromboliana intracraterica ai crateri Voragine e Bocca Nuova descritti nel bollettino settimanale del 03/12/2019.
Non si evidenziano variazioni significative nell’ampiezza media del tremore vulcanico.