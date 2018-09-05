ETNA: UN FORTE BOATO FA TREMARE I PAESI ETNEI, AVVERTITO DA NUMEROSE PERSONE

L’Etna continua ad essere in fermento, con un’attività stromboliana che prosegue ormai da diversi giorni.

Nella mattinata odierna, attorno alle 8.30, un forte boato si è generato dalle aree sommitali del vulcano ed è stato avvertito nettamente in un’ampia area.

Il boato è stato causato da un’esplosione altrettanto intensa avvenuta al cratere di sud-est, da dove è fuoriuscita una modesta nube di gas e cenere.

Se ne sono accorti in tanti nei paesi che sorgono alle pendici dell’Etna, che hanno sentito perfino tremare finestre delle proprie abitazioni. Il boato è stato avvertito forte in molte località etnee, tra cui Zafferana, Santa Venerina, Giarre.