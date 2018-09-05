95047

ETNA: UN FORTE BOATO FA TREMARE I PAESI ETNEI, AVVERTITO DA NUMEROSE PERSONE

A cura di Redazione Redazione
05 settembre 2018 10:36
L’Etna continua ad essere in fermento, con un’attività stromboliana che prosegue ormai da diversi giorni.

Nella mattinata odierna, attorno alle 8.30, un forte boato si è generato dalle aree sommitali del vulcano ed è stato avvertito nettamente in un’ampia area.

Il boato è stato causato da un’esplosione altrettanto intensa avvenuta al cratere di sud-est, da dove è fuoriuscita una modesta nube di gas e cenere.

Se ne sono accorti in tanti nei paesi che sorgono alle pendici dell’Etna, che hanno sentito perfino tremare finestre delle proprie abitazioni. Il boato è stato avvertito forte in molte località etnee, tra cui Zafferana, Santa Venerina, Giarre.

