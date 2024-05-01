EUROPEE E AMMINISTRATIVE, STABILITI I COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI

Stabiliti i compensi per i componenti di seggio alle prossime elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno. E saranno cifre diverse in considerazione che in Sicilia ci sono comuni in cui si vot...

Stabiliti i compensi per i componenti di seggio alle prossime elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno. E saranno cifre diverse in considerazione che in Sicilia ci sono comuni in cui si voterà solo per le europee e altre che si troveranno a votare anche per i rinnovi del consiglio comunale. Cifre che terranno conto del tanto annunciato 15% in più.

Così, nei comuni dove si vota solo per le europee, dunque con una sola scheda da scrutinare, i compensi nei seggi ordinari saranno 138 euro per il presidente e 110,40 euro per segretari e scrutatori, mentre nei seggi speciali saranno 82,80 euro per i presidenti e 56,35 euro per gli scrutatori.

Discorso diverso dove si voterà anche per le amministrative: nei seggi ordinari ai presidenti andranno 209,50 euro mentre a scrutatori e segretario 163 euro. Nei seggi speciali 103,50 euro al presidente e 70,15 agli scrutatori.

Questi compensi riguardano solo la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno, dunque nei comuni sopra i 15mila euro abitanti che dovessero arrivare al ballottaggio bisognerà attendere una nuova circolare del Ministero dell’Interno per conoscere con precisione quanto spetterà ai componenti dei seggi elettorali.