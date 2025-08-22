EUROSPIN RICHIAMA UN LOTTO DI PESTO DI PISTACCHIO PER PRESENZA DI AFLATOSSINE

19 agosto 2025 – Eurospin Italia S.p.A. ha disposto il richiamo dal mercato di un lotto di pesto di pistacchio da 190 g a marchio Delizie dal Sole, prodotto da Marullo S.p.A. nello stabilimento di Bel...

19 agosto 2025 – Eurospin Italia S.p.A. ha disposto il richiamo dal mercato di un lotto di pesto di pistacchio da 190 g a marchio Delizie dal Sole, prodotto da Marullo S.p.A. nello stabilimento di Belpasso (CT), a causa della presenza di aflatossine oltre i limiti di legge.

Il provvedimento riguarda i vasetti con termine minimo di conservazione 30/06/2026. I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto e a riportarlo presso il punto vendita in cui è stato acquistato.

Dettagli del richiamo

Denominazione di vendita: Pesto di pistacchio 190 g

Marchio: Delizie dal Sole

Produttore: Marullo S.p.A.

Stabilimento di produzione: Contrada Valcorrente, SNC – 95032 Belpasso (CT)

Marchi di identificazione dello stabilimento: D2501784; D2501816; D2501824

Data di scadenza/TMC: 30/06/2026

Motivo del richiamo: presenza di aflatossine oltre i limiti di legge

Cosa fare

Chiunque abbia acquistato il prodotto è pregato di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita, dove potrà ottenere la sostituzione o il rimborso.

Le aflatossine sono micotossine prodotte da alcune muffe che possono svilupparsi nella frutta secca e rappresentano un rischio per la salute se ingerite in quantità elevate.