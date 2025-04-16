EVADE DAI DOMICILIARI PER SIGARETTE ALLA MOGLIE: 52ENNE DI BIANCAVILLA ARRESTATO A CATANIA

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza e controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, finalizzata anche a garantire il rispetto delle misure restrittive...

In tale contesto, nella tarda mattinata, intorno alle 12, i militari della Stazione di Catania Playa hanno arrestato in flagranza di reato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un 52enne, pregiudicato, residente a Biancavilla ma di fatto domiciliato a Catania, in zona Ippocampo di mare.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato però sorpreso dalla pattuglia mentre, a bordo di una bicicletta, percorreva via San Francesco alla Rena, violando apertamente il provvedimento cui era sottoposto.

Determinante si è rivelata la profonda conoscenza del territorio e del tessuto sociale da parte dei militari della Stazione Catania Playa, che lo hanno immediatamente riconosciuto nonostante lui si fosse coperto il viso col cappuccio della felpa e con una sciarpa.

Fermato dai Carabinieri, il 52enne ha cercato di giustificarsi con una spiegazione tanto fantasiosa quanto singolare: ha spiegato di essere uscito per acquistare urgentemente delle sigarette alla moglie, “accanita fumatrice”, spiegando che la carenza di nicotina la rendeva talmente irritabile da rischiare, a suo dire, di trasformare la giornata in un “inferno domestico”.

Le sue giustificazioni, tuttavia, non hanno evitato l’arresto, eseguito sulla base degli indizi raccolti, che saranno oggetto di verifica in sede giurisdizionale. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento, disponendo inoltre che l’uomo venisse nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.