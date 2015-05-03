Evade dai domiciliari: sorpreso con un passamontagna nei pressi di un supermarket

Un 33enne paternese sorpreso dai militari di piazza della Regione nel corso di un servizio anti-rapina

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 33enne paternese Antonio Maccarrone, 33enne, per evasione e guida senza patente. Ieri sera, l'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato riconosciuto dai militari, durante un servizio antirapina, mentre a bordo di un motociclo 125, privo di targa, stazionava con fare sospetto nei pressi di un supermercato del centro cittadino.

Di nuovo ai domiciliari

L'uomo alla vista dei carabinieri ha tentato di fuggire, scaturendone così un breve e concitato inseguimento alla fine del quale è stato bloccato. Durante la fuga l'evaso, risultato poi sprovvisto di patente di guida poiché revocata e col mezzo, di sua proprietà, privo di copertura assicurativa, ha cercato di disfarsi di un passamontagna che è stato recuperato e sequestrato unitamente al veicolo. L'arrestato è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.