“Hanno rubato Rebecca! La mia ktm 690 Enduro R, sono a Catania, sull’isola di Sicilia in Italia! Per favore se avete qualche conoscente in Italia che possa aiutare diteglielo!”.

FA IL GIRO DEL MONDO E GLI RUBANO LA MOTO A CATANIA: L'APPELLO PER RITROVARLA

Questo messaggio si trova nella pagina facebook “Logar en el Mundo” e si tratta di una pagina social molto seguida creata da un giovane turista spagnolo che ha fatto il giro del mondo con la sua moto. In particolare, era arrivato a Catania dal Messico. Da ieri, questo messaggio ha fatto il giro del web perchè il giovane turista, arrivato a Catania, ha avuto purtroppo una brutta disavventura: è stato derubato della sua moto mentre si trovava in città, precisamente in via Grimaldi.

I commenti si sprecano e non sono benevoli nè nei confronti della Sicilia, nè nei confronti dei siciliani.

E’ stata messa a disposizione, sulla pagina social, una mail di riferimento per segnalazioni.

E’ stata sporta denuncia alla polizia.



