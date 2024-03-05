FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN, PROBLEMI DI CONNESSIONE PER I SOCIAL NETWORK DI ZUCKERBERG

Facebook e Instagram Down, i social network di Mark Zuckerberg da qualche minuto stanno registrando gravi problemi di connessione. Numerosi utenti in tutto il mondo stanno segnalando il malfunzionamen...

Facebook e Instagram Down, i social network di Mark Zuckerberg da qualche minuto stanno registrando gravi problemi di connessione. Numerosi utenti in tutto il mondo stanno segnalando il malfunzionamento su Twitter dove gli hashtag #FacebookDown e #InstagramDown hanno già raggiunto le prime posizioni dei Trending Topic.

Le due piattaforme social stanno impedendo di postare nuovi contenuti e scorrere il News Feed. I messaggi di errore sono i classici che si verificano quando i server non reggono il troppo traffico e bloccano i servizi.

I problemi di connessione a Facebook e Instagram si sono registrati nel primo pomeriggio di oggi, 05 Marzo 2024, e riguardano sia le applicazioni per smartphone che le versioni web. Fino ad ora dal colosso di Menlo Park non è giunta alcuna notizia ufficiale circa l’errore che sta impedendo a milioni di utenti di utilizzare i social network.