Facebook ennesimo virus: "Non aprite il link"

Se prima c'era il virus del video porno che veniva condiviso in automatico sulla bacheca Facebook degli amici, ora c'è un messaggio privato che dice di aver trovato un filmato privato dell'utente.

Come è fatta questa truffa? Un amico vi invia per posta questo messaggio: "Ho trovato questo video girando su internet e mi sembri tu. Che vergogna". Il tutto seguito da un link-trappola.

Alla maggior parte di voi questo messaggio sembrerà normale, visto che è proprio un vostro amico ad inviarvelo.

Proprio qui sta il bello.

Perché quando cliccherete su quel maledetto link, spinti dalla curiosità, computer e telefono verranno infettati da un virus.

Il virus poi non si fermerà qui e si diffonderà a tutti i vostri contatti come è stato fatto con voi.

Come difendersi? Innanzitutto, non aprite il video, dotatevi di un sistema antivirus e fate girare la voce fra i vostri amici