Facebook Messenger, arrivano gli SMS su Android

Facebook Messenger ha annunciato una novità per gli utenti Android che da oggi potranno utilizzare l'applicazione anche per inviare e ricevere SMS.

Gli SMS in Messenger, sottolinea la compagnia, non inviano, caricano o memorizzano le conversazioni sui server Facebook, tutti i messaggi vengono inviati e ricevuti via SMS e si possono attivare o disattivare in qualsiasi momento.

Questa nuova funzionalità permette di rendere la comunicazione tra le persone che adesso non avranno il bisogno di cambiare schermata e applicazione sul proprio dispositivo.

Tutte le conversazioni con i propri contatti, infatti, saranno visualizzate in un'unica schermata: quelle di colore viola sono SMS mentre quelle fatte tramite Messenger saranno in blu.

Inviare SMS tramite Facebook Messenger permette rispetto ai client tradizionali di dare vita a messaggi con emoji, immagini, video, clip audio ma anche contenuti come adesivi e la propria posizione.

Per inviare GIF o effettuare chiamate vocali e video sarà invece necessario continuare ad utilizzare Messenger.

Per attivare questa nuova feature basterà aprire Facebook Messenger e accedere alle impostazioni dell'applicazione. Dalla finestra apertasi selezionare la voce "SMS" e attivare l'opzione "App SMS di default"