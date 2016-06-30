FACEBOOK A PAGAMENTO DA QUESTA ESTATE? BUFALA!

Continuamente circolano post i quali minacciano Facebook a pagamento, ciò significa che gli utenti dovranno presto sborsare dei soldi per avere il diritto di utilizzare il social network. L’ultima vo...

Continuamente circolano post i quali minacciano Facebook a pagamento, ciò significa che gli utenti dovranno presto sborsare dei soldi per avere il diritto di utilizzare il social network.

L’ultima voce, pubblicata sulle pagine di Facebook e condivisa migliaia e migliaia di volte, dice più o meno questo: “E’ ufficiale. Firmato alle ore 10.33 e anche passato in tv. Da questa estate Facebook a pagamento sarà l’unico modo per usarlo. Se si copia e incolla questo messaggio in bacheca l’icona diventerà blu e il vostro Facebook sarà gratis per voi. Condividete questo messaggio, altrimenti il vostro Facebook sarà cancellato”.

Questa bufala (a proposito, è tutto falso) gira sulle bacheche degli utenti Facebook almeno dal 2009. In precedenza i messaggi contenevano anche prezzi specifici che andavano da 9,99 euro per i “membri oro” a 3,99 euro per i “membri bronzo” ma promettevano lo stesso accesso gratuito condividendo lo stato in bacheca.

Facebook ha smascherato ancora e ancora la voce. “Ci potrebbe essere acqua su Marte, ma non credete a tutto quello che leggete su Internet oggi. Facebook è gratuito e lo sarà sempre. E la cosa di copiare e incollare un avviso legale è solo una bufala. State tranquilli.” ha fatto sapere il social network nel 2015.

Il centro assistenza di Facebook contiene questo messaggio: “Facebook è gratis e non sarà mai necessario pagare per continuare a utilizzarlo”.