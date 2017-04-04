FCE: PER DUE MESI CARICHE ESPLOSIVE PER LE NUOVE GALLERIE
Dal oggi, per due mesi, saranno esplose alcune micro-cariche di esplosivo tra le ore 8:00 e le 14:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 nell’ambito dei lavori per il Potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea. Le aree urbane interessate saranno quelle di Catania e Misterbianco e della tratta sub metropolitana fino a Paternò – tratta Nesima Misterbianco Centro – consistente nella “Tratta di linea metropolitana compresa tra l’uscita della stazione Nesima e l’uscita della stazione Monte Po”, nella zona di viale Lorenzo Bolano.
L’esplosione delle micro-cariche è stata autorizzata dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità del Dipartimento regionale della Sicilia – distretto minerario di Catania Prot. n. 6771 del 22/02/2017.
Gli abitanti della zona saranno preventivamente avvisati a mezzo di ronda con personale dotato di megafono, percorrendo per tre volte le vie principali del circondario e avvisati prima della “volata” a mezzo di segnalazione acustica effettuata da personale preposto in cantiere.