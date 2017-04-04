FCE: PER DUE MESI CARICHE ESPLOSIVE PER LE NUOVE GALLERIE

Dal oggi, per due mesi, saranno esplose alcune micro-cariche di esplosivo tra le ore 8:00 e le 14:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 nell’ambito dei lavori per il Potenziamento e trasformazione della Fer...

A cura di Redazione 04 aprile 2017 08:37

Condividi