Fermato il presunto assassino di Natale Pedalino

La vittima sarebbe stata assassinata con almeno 30 coltellate

95047.it I carabinieri hanno fermato un uomo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Natale Padalino, ucciso ieri con più di 30 coltellate al torace e poi gettato in una strada rurale alla periferia di Paternò. L'uomo portato in caserma sarà interrogato dal pm titolare delle indagini. Sulla sua identità è mantenuto il massimo riserbo. Ribadiamo che gli investigatori escludono collegamenti con la criminalità organizzata. (ANSA)