FERRAGOSTO 2024 A CATANIA: VIETATI FALÒ E ACCAMPAMENTI NELLE SPIAGGE E CONSUMO ALCOLICI IN TUTTO IL LITORALE

Per salvaguardare l'incolumità pubblica, la sicurezza igienico-sanitaria, la tutela dell'ambiente, il decoro del territorio, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un'ordinanza che vieta per Ferragosto...

Per salvaguardare l'incolumità pubblica, la sicurezza igienico-sanitaria, la tutela dell'ambiente, il decoro del territorio, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un'ordinanza che vieta per Ferragosto sul litorale l'accensione di fuochi, gli attendamenti, il consumo di alimenti e bevande alcoliche.

Il provvedimento, in particolare, vieta in tutto il litorale del territorio del comune di Catania, dalle ore 00,00 del 13 agosto alle ore 24,00 del 15 agosto, la detenzione, a qualsiasi titolo, il trasporto con qualsiasi mezzo di legna da carbone, carbonella, l'accatastamento di legname e/o ogni altro materiale simile infiammabile che possa servire all'accensione dei fuochi sulla spiaggia, nonché l'installazione di tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori e il consumo di alimenti e bevande alcoliche lungo tutte le spiagge.

Nelle stesse aree è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 19,00 del 14 agosto alle ore 7,00 del 15 agosto e, per le bevande non alcoliche, è vietata la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro.

Per i trasgressori, tranne che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.