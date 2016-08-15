Ferragosto e la solennità dell’Assunzione

Una giornata scandita, a Paternò, dalle celebrazioni liturgiche e dalla processione serale

95047.it Oggi la Chiesa Cattolica celebra la solennità dell’Assunzione al cielo della Vergine. La giornata a Paternò verrà scandita da diversi momenti. Alle 9.30 ed alle 11 verranno celebrate due Sante Messe alla chiesa della Gancia. Alle 12 vi sarà la supplica a Maria Assunta. Alle 19 vi sarà, invece, la consueta processione per le vie del centro storico preceduta, prima, dalla celebrazione eucaristica di padre Salvatore Patanè, Rettore della chiesa. La processione di snoderà per le vie: Torre, Dei Normanni, Matrice, Provvidenza Virgillito Bonaccorsi, piazza Santa Barbara, via Santa Caterina, piazza Vittorio Veneto, via Roma, piazza Indipendenza, via Monastero, piazza Santa Barbara, via Carmine, via Sant’Antoninello, via Puglisi, Garzia, Gancia, Torre e rientro in chiesa.

In serata, dopo le ore 22, la preghiera dei fedeli prima del rientro del simulacro della Vergine.