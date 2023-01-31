FICARAZZI. PERDE I SENSI IN CASA, MAMMA E PICCOLO DI 4 MESI SALVATI DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Ficarazzi hanno tratto in salvo un neonato di 4 mesi e la sua mamma, rimasti bloccati all’interno dell’abitazione dove la giovane aveva perso i sensi a causa di un malo...

I Carabinieri della Stazione di Ficarazzi hanno tratto in salvo un neonato di 4 mesi e la sua mamma, rimasti bloccati all’interno dell’abitazione dove la giovane aveva perso i sensi a causa di un malore.

I militari, allertati dalla nonna del piccolo, che ne aveva sentito il pianto dall’esterno e aveva suonato il campanello senza ricevere risposta, sono immediatamente entrati in casa e hanno trovato la 22enne che, giacente priva di sensi sul divano, bloccava con il suo corpo il piccolo rimasto sotto di lei.

Dopo aver liberato il neonato, i Carabinieri hanno soccorso la giovane, affetta da diabete, somministrandole degli zuccheri per contrastare la probabile ipoglicemia, e consentendole di riprendere subito conoscenza.

La mamma e il piccolo, poi visitati dal personale del 118 intervenuto sul posto, sono ora in buone condizioni di salute.