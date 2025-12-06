È disponibile da ieri venerdì 5 dicembre 2025, su Netflix Sicilia Express, la nuova miniserie natalizia firmata da Ficarra & Picone. Il duo comico siciliano torna sulla piattaforma dopo il grande...

È disponibile da ieri venerdì 5 dicembre 2025, su Netflix Sicilia Express, la nuova miniserie natalizia firmata da Ficarra & Picone. Il duo comico siciliano torna sulla piattaforma dopo il grande successo di Incastrati, proponendo una storia fresca, ironica e profondamente legata alla realtà del Paese.

La serie, prodotta da Tramp Limited e scritta insieme a Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick.

La serie: cinque episodi tra ironia e attualità

Sicilia Express è composta da cinque episodi della durata di circa 20 minuti ciascuno. Al centro della narrazione, ancora una volta, il delicato rapporto tra Nord e Sud, affrontato con la consueta ironia tagliente del duo.

Durante la presentazione, Picone ha anticipato anche un riferimento al Ponte sullo Stretto di Messina:

“Facciamo un accenno nella storia, anche perché sappiamo che risolverà tutti i problemi: con il ponte arriverà l'acqua, si asfalteranno tutte le strade…”, ha scherzato.

L’intento della serie, spiegano Ficarra & Picone, è quello di raccontare con leggerezza e sarcasmo le carenze infrastrutturali e di servizi che caratterizzano diverse zone del Paese:

“Se devi ancora prendere un aereo per farti curare, perché da noi i servizi sono questi, è angosciante. Abbiamo provato a ironizzare su aspetti evidenti, senza perdere di vista la realtà.”

La trama: un portale magico tra Milano e la Sicilia

Protagonisti sono Valentino e Salvo, due infermieri siciliani che lavorano a Milano ma hanno le loro famiglie ancora in Sicilia. Tra turni di lavoro, difficoltà quotidiane e il caro-voli che li costringe a viaggi sempre più dispendiosi, la loro vita prende una svolta inaspettata quando, a pochi giorni da Natale, scoprono un portale magico capace di collegare istantaneamente Nord e Sud.

La scoperta avviene in modo bizzarro: il portale si trova infatti… dentro un cassonetto.

Da quel momento tutto cambia, ma non è detto che per i due protagonisti si tratti di un reale miglioramento.

Il cast

Oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, il cast della nuova miniserie natalizia include molti volti noti della comicità e della tv italiana: