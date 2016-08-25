"Fiera di Settembre, stupefatti da tanta approssimazione"

L'intervento del presidente della Confcommercio paternese, Stefano Bella

95047.it La presa di posizione della Confcommercio paternese, per voce del suo presidente, Stefano Bella:

"Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Come associazione di categoria non possiamo che rimanere stupefatti da tanta approssimazione. Riteniamo assurdo che il bando per la fiera di settembre 2016 venga presentato nel mese di agosto, neanche un mese prima dell'inizio dell'evento stesso. Abbiamo sempre contestato all'amministrazione che un affidamento diretto o un bando di gara fatto circa un mese prima dell'evento non permette di realizzare una Fiera degna dei nostri ricordi.

Nei diversi anni in cui abbiamo avuto l'onore di organizzare l'evento fieristico, in collaborazione con la Pro Loco, abbiamo sempre sottolineato che il fattore tempo è importante per una buona realizzazione. Inoltre, è ancora più assurdo se si pensa che il bando in questione non prevede nessun impegno di spesa, e quindi nessuna ricerca di fondi. La programmazione ed un progetto di insieme sono elementi indispensabili per lo sviluppo economico.

Ci dispiace che in un momento economico difficile per la nostra città, ancora, qualcuno perseveri ad immaginare che i cittadini siano ingenui, e si possa continuare a prenderLi in giro, solo perché si è vicini alle elezioni. Naturalmente facciamo i nostri migliori auguri all'associazione aggiudicataria della Fiera di Settembre".