FOGGIA, LE GEMELLE MARIA E FRANCESCA FESTEGGIANO 200 ANNI (IN DUE)

Maria e Francesca festeggiano 200 anni in due. Due gemelle di Anzano di Puglia, un paese sui Monti Dauni, in provincia di Foggia, sono diventate centenarie festeggiando insieme i loro 200 anni complessivi. Le sorelle lo scorso 23 gennaio hanno raggiunto l’ambizioso traguardo di vita: un secolo di vita, passato attraversando quasi tutto il ‘900.

Un intero paese ha fatto festa. Le due signore anziane, di Anzano di Puglia (nel Foggiano, sui monti Dauni) hanno compiuto un secolo di vita. E il sindaco, Paolo Lavanga, ha voluto scrivere un post sui social per fare loro gli auguri.

Le gemelle Maria e Francesca hanno voluto celebrare nel migliore dei modi i loro 200 anni cumulativi e, per questo, hanno radunato tutta la loro numerosa famiglia, con molte persone che sarebbero arrivate in provincia di Foggia direttamente dagli Stati Uniti per presenziare all’evento.

Nel corso della loro vita le due donne hanno inizialmente lavorato nei campi, per poi prendersi cura della famiglia. Maria si è sposata ed ha avuto cinque figli, mentre Francesca non si è mai legata in matrimonio. Per molti anni hanno vissuto in case diverse, ma comunque molto vicine.

Da due anni, invece, hanno ripreso a vivere insieme e, come dicono loro stesse, a bisticciare di tanto in tanto pur volendosi molto bene.