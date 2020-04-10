FOGGIA, RESTA A CASA MA IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE A SETTE RAGAZZI

Incredibile ma vero. Una donna di 44 anni impartisce lezioni private nella propria abitazione a studenti minorenni durante l’emergenza Coronavirus.È quanto accertato da un equipaggio della Squadra Vol...

Incredibile ma vero. Una donna di 44 anni impartisce lezioni private nella propria abitazione a studenti minorenni durante l’emergenza Coronavirus.

È quanto accertato da un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Foggia intervenuto, ieri pomeriggio, in una abitazione sita nel Rione Diaz ove era stato segnalato l’andirivieni di ragazzi minorenni.

Gli operatori, dopo avere individuato l’abitazione, hanno appurato che all’interno della stessa la padrona di casa stava impartendo lezioni private a ben sette ragazzi, di entrambi i sessi con un’età ricompresa tra i 10 e i 15 anni.

La donna ha riferito agli operatori che impartiva le lezioni ai giovani studenti a titolo gratuito, data l’attuale chiusura degli istituti scolastici.

Sul posto sono stati fatti intervenire i genitori dei sette ragazzi ai quali gli stessi sono stati riaffidati.

La donna è stata contravvenzionata per avere esercitato l’attività didattica in violazione della normativa vigente.

Analogamente, ai genitori dei ragazzi è stato contestato di avere consentito lo spostamento dei propri figli dalle rispettive abitazioni a quella dell’insegnante in violazione delle restrizioni previste per il contagio da Covid-19.