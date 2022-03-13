FORLÌ. AUTOBUS CON UCRAINI IN FUGA DALLA GUERRA SI RIBALTA, MORTA UNA DONNA.
Grave incidente con un morto e alcuni feriti al chilometro 101 della A14, corsia Sud, all'altezza di Forlì, per il ribaltamento di un bus con a bordo circa 50 persone, tutte di nazionalità ucraina.Sec...
A cura di Redazione
13 marzo 2022 09:10
Grave incidente con un morto e alcuni feriti al chilometro 101 della A14, corsia Sud, all'altezza di Forlì, per il ribaltamento di un bus con a bordo circa 50 persone, tutte di nazionalità ucraina.
Secondo le prime informazioni, da confermare, la vittima sarebbe una ragazza, rimasta sotto il pullman, ancora da recuperare. Gli altri sono tutti fuori, alcuni feriti.
Erano due i pullman di ucraini diretti verso sud: uno dei sarebbe finito da solo fuori strada, per cause da accertare