FORTE PEGGIORAMENTO IN ARRIVO CON PIOGGE E ROVESCI DIFFUSI SULLA SICILIA

Un ciclone afro-mediterraneo, come riporta il sito centrometeosicilia.it, sta per raggiungere il basso Tirreno, e richiamerà un flusso di correnti umide e instabili dai quadranti meridionali.

Le condizioni climatiche saranno in peggioramento già dalle prime ore della mattinata, con i primi moderati fenomeni sul versante sud occidentale, meridionale e ionico dell’isola.

Dal pomeriggio/sera il peggioramento sarà più intenso , accompagnato da rovesci e temporali a tratti intensi a partire da agrigentino, trapanese e palermitano, in estensione serale ai settori centro/orientali dell’isola, dove saranno possibili dei locali nubifragi, specie sull’area dei Peloritani dove gli accumuli potranno risultare ingenti.

Le temperature saranno temporaneamente in aumento durante la prima parte del mattino.

I venti soffieranno in rotazione e rinforzo da scirocco, con possibilità di raffiche di burrasca fino a 90/100 km/h sul messinese tirrenico, e di 70/80 km/h su palermitano e trapanese.

I mari saranno tutti con moto ondoso in aumento, e risulteranno da mossi a molto mossi.

La Protezione civile regionale ha diffuso ieri un avviso di allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia, valido fino alle ore 24 di oggi

In particolare, in base al bollettino, dalla mattina di oggie nelle successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in tutta la regione specie sui settori meridionali e ionici.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, attivita’ elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, nonche’ mareggiate.