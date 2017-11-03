FRATTURA DI FEMORE E BACINO PER FRANCO BATTIATO: STOP AI CONCERTI PREVISTI

Incidente casalingo per Franco Battiato. Questa mattina il cantautore siciliano, 72 anni, è caduto nella sua casa di Milo (Catania) fratturandosi femore e bacino.Un infortunio che richiederà un lungo...

Incidente casalingo per Franco Battiato. Questa mattina il cantautore siciliano, 72 anni, è caduto nella sua casa di Milo (Catania) fratturandosi femore e bacino.

Un infortunio che richiederà un lungo periodo di convalescenza e dunque l'annullamento dei prossimi quattro concerti in programma.

La società di produzione dei concerti International Music and Arts ha annunciato la cancellazione delle date previste per l'8 novembre a Fasano, per il 10 novembre a Lugano, per l'11 novembre a Torino e per la serata del 14 novembre a favore di AIRC a Brescia. Appuntamenti che rimangono senza una data di recupero per i tempi di guarigione ancora da definire.

Le modalità per il rimborso dei biglietti saranno pubblicate sul sito e sul profilo ufficiale Facebook di Battiato.

(Ansa)