FUMATA BIANCA NEL CENTRODESTRA: ENRICO TRANTINO SARÀ IL CANDIDATO SINDACO DI CATANIA

Il centrodestra trova la 'quadra' a Catania e correrà unito alle prossime amministrative nel capoluogo etneo, dove si voterà il 28 e il 29 maggio prossimi.Il candidato a sindaco di tutta la coalizione...

Il centrodestra trova la 'quadra' a Catania e correrà unito alle prossime amministrative nel capoluogo etneo, dove si voterà il 28 e il 29 maggio prossimi.

Il candidato a sindaco di tutta la coalizione sarà Enrico Trantino di Fratelli d'Italia, noto penalista con una lunga tradizione politica familiare e personale.

L'accordo arriva dopo l'ufficializzazione da parte della Lega del ritiro della parlamentare nazionale Valeria Sudano, che da settimane appare su cartelloni pubblicitari della sua candidatura a sindaco con lo slogan 'Catania Vale'. E il partito del Carroccio, con una nota, a spiegare la scelta:"per la Lega di Matteo Salvini conta fare il bene dei siciliani e di tutta Italia, e per raggiungere questi obiettivi c'è la convinzione che il centrodestra debba essere compatto". Il partito sa di potere contare su un "volto di valore come quello di Valeria Sudano, che merita ringraziamenti sinceri per la determinazione e la generosità con cui si è resa disponibile alla candidatura e per come, ora, da donna di squadra non si è sottratta a garantire l'unità del centrodestra per favorirne la vittoria".

Poi è la stessa parlamentare a spiega la scelta: il suo, dice, "non è un passo indietro, né di lato: oggi, tutti insieme, facciamo due passi avanti nel tutelare l'unità del centrodestra, come strumento per proteggere Catania e riportarla verso un percorso di crescita".

Anche il commissario del partito in Sicilia, l'eurodeputata Annalisa Tardino, "ringrazia Valeria Sudano" e conferma che la Lega, "dopo una consultazione interna e un approfondito confronto politico con le altre forze del centrodestra", è "pronta ad annunciare il sostegno convinto a Enrico Trantino".

"L'obiettivo, adesso - aggiunge - è vincere e confermare un centrodestra siciliano coeso e forte, capace di dare risposte alla gente".

Per il coordinatore regionale di Fi, Marcello Caruso, la "scelta unitaria del centrodestra" di candidare Enrico Trantono è "di altissimo profilo" e "assicura alla futura amministrazione comunale competenza, professionalità e passione, tre elementi imprescindibili per il governo di una grande città". (ANSA).