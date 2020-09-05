GETTA MATERASSI A CATANIA, INCASTRATO DA TELECAMERE

Depositava dei materassi in una zona di Catania, tra via Fondo Romeo e via Calliope, trasformata in discarica abusiva, ma è stato ripreso dalle telecamere fatte appositamente installare dal Comune. L'...

Depositava dei materassi in una zona di Catania, tra via Fondo Romeo e via Calliope, trasformata in discarica abusiva, ma è stato ripreso dalle telecamere fatte appositamente installare dal Comune. L'uomo, ripreso mentre gettava in strada il materiale da un furgone, è stato sanzionato con 600 euro dalla polizia ambientale.

"Il sistema delle telecamere, sempre che non vengano anch'esse vandalizzate - afferma l'assessore all'Ecologia, Fabio Cantarella - si può rivelare un deterrente eccellente e per questo ne abbiamo installato altre, in aree abitualmente utilizzate da soggetti che compiono traffico di rifiuti, un'azione che può avere gravi conseguenze anche penali. Tra qualche settimana -ha aggiunto l'assessore- faremo un resoconto dei risultati di questa attività di repressione e prevenzione e faremo le opportune valutazioni, per estendere il controllo video in tutte le 151 discariche che abbiamo censito per individuare e colpire gli autori degli atti illeciti, attenuando una pratica incivile purtroppo molto diffusa che ha pesantissimi costi per la collettività". (ANSA).