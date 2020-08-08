GIARDINI NAXOS, RECUPERATO CADAVERE INCASTRATO TRA GLI SCOGLI

Nella tarda mattinata di oggi un cadavere è stato avvistato sugli scogli della spiaggia di Giardini Naxos. Immediato l’allerta alle forze dell’ordine.Il corpo era incastrato tra alcuni scogli, a poca...

Il corpo era incastrato tra alcuni scogli, a poca distanza dal porto della cittadina jonica. Per poterlo recuperare è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei Carabinieri. Sul posto anche gli uomini della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco.

Indagini sono in corso per cercare di ricostruire cosa sia successo e per dare un nome e un volto alla vittima, che al momento restano avvolti nel mistero.