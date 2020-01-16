I Carabinieri della Stazione di Riposto, a conclusione di una meticolosa attività investigativa, hanno arrestato Salvatore Grasso, 30 anni, pregiudicato di Giarre, in esecuzione di ordinanza di custod...

GIARRE: RUBAVA LE CARTE DI CREDITO AGLI ANZIANI E ANDAVA A PRELEVARE

pregiudicato di Giarre, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Procura etnea, perché ritenuto responsabile di numerosi prelievi fraudolenti da carte di credito e postamat, precedentemente rubate ad anziani del luogo.

I fatti risalgono all’estate del 2018. Le indagini hanno accertato, sul conto dell’indagato, ben 4 prelievi indebiti per un totale di più di 2.000 euro, effettuati usando carte oggetto di furto. Questi ultimi avvenivano nelle strade del centro cittadino di Giarre, in danno di persone anziane che lasciavano le autovetture aperte con borse e borselli in vista o addirittura anche con l’auto in movimento.

I Carabinieri della Stazione di Riposto, attraverso una minuziosa analisi delle immagini di videosorveglianza e grazie alla profonda conoscenza dell’humus criminale da parte dei militari della Compagnia di Giarre, hanno ricostruito le azioni delittuose di Grasso inchiodandolo alle sue responsabilità per l’esecrabile reato commesso nei confronti di persone della terza età, vera e propria fascia debole.

La magistratura catanese concordando appieno con gli esiti investigativi, ha disposto l’arresto e la custodia nel carcere di Catania Piazza Lanza dell’uomo, che dovrà rispondere dei reati di ricettazione continuata con recidiva aggravata e di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento continuato e sempre con recidiva aggravata.