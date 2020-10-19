GIARRE: SCHIAFFEGGIA LA EX SUOCERA E MINACCIA DI FARE LO STESSO CON I CARABINIERI: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza un 41enne del posto, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, reato commesso in danno...

Si è presentato in casa della ex suocera, presumibilmente senza preavviso, per prelevare i due figli minori in affidamento condiviso con la ex moglie.

Sol perché la donna, prima di consegnargli i bambini, desiderava consultarsi con la figlia, l’uomo le ha sferrato un violento ceffone sul volto. Richiamata dalle grida della madre, l’ex moglie è arrivata in soccorso dell’anziana per essere, però, a sua volta minacciata e rincorsa dall’ex che verosimilmente voleva aggredire anche lei (si precisa che il maltrattante è sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex moglie, provvedimento emesso dal Tribunale di Catania nel maggio del 2016).

La richiesta d’aiuto espressa telefonicamente ai carabinieri, ha consentito l’intervento sul posto di una pattuglia che, appena giunta, ha dovuto calmare i bollenti spiriti dell’uomo il quale, seppur in presenza dei militari, continuava a prendere a pugni la porta d’ingresso dell’abitazione dell’anziana al fine di potervi accedere, minacciando nel frattempo uno dei militari <<ti do uno schiaffo che ti faccio girare la testa>>.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.