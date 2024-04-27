Ginnastica Ritmica: L'e-Space Multisport di Paternò sbanca il Palabattiati con 13 Medaglie nel Campionato Regionale

Nella seconda prova del Campionato Regionale Opes di ginnastica ritmica, tenutasi al Palabattiati, Sant’Agata li Battiati CT il 21 aprile 2024, l'e-Space Multisport di Paternò ha dato prova del suo ta...

Nella seconda prova del Campionato Regionale Opes di ginnastica ritmica, tenutasi al Palabattiati, Sant’Agata li Battiati CT il 21 aprile 2024, l'e-Space Multisport di Paternò ha dato prova del suo talento straordinario, il settore Ginnastica Ritmica é guidato dal Tecnico Martina Tabbacco e dall'assistente Tecnico Asia Lo Vecchio.

Le giovani atlete hanno dimostrato abilità, grazia e determinazione, portando a casa un totale di 13 medaglie: 8 d'oro e 5 d'argento, aggiungendo lustro al loro palmarès e confermando l'eccezionale livello raggiunto dalla squadra.

Le medaglie d'oro sono state conquistate da:

Nicole Virgillito

Giulia Borzì

Aurora Virgillito

Sofia Ruta

Giada Anicito

Paola Russo

Aurora Puglisi

Giorgia Magrì.

Le medaglie d'argento sono state ottenute da:

Alice Gualdo

Ginevra Corallo

Clarissa Buglio

Ginevra Massara

Beatrice Bergamo

L'e-Space Multisport di Paternò si conferma così un punto di riferimento nel panorama dello sport agonistico, grazie alla dedizione delle sue atlete e al supporto di un team tecnico preparato e motivato.

Il successo ottenuto in questa competizione è il frutto di mesi di duro lavoro, sacrifici e impegno costante da parte di tutte le persone coinvolte, e rappresenta un traguardo importante nella carriera sportiva delle giovani ginnaste.

La comunità di Paternò è orgogliosa di poter contare su un centro sportivo di eccellenza come l'e-Space Multisport, che non solo promuove la pratica sportiva, ma contribuisce anche alla formazione di giovani talenti e all'educazione dei valori dello sport, come il fair play, la disciplina e il rispetto per gli avversari.